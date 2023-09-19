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Giriş Tarihi: 20.9.2023 00:46

Stefan Kuntz, kritik toplantı için İstanbul'da

DHA
Stefan Kuntz, kritik toplantı için İstanbul’da

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin resmi olarak görüşmeye davet ettiği A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İstanbul'a geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için İstanbul'a davet edildiğini duyurmuştu.

Alman teknik adam, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek toplantı için İstanbul'a geldi. Almanya'nın Frankfurt şehrinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçak, 23:00 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Kuntz ile birlikte ekibinde yer alan teknik adam Kenan Koçak da İstanbul'a geldi. Alman hoca, havalimanında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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Stefan Kuntz, kritik toplantı için İstanbul'da
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