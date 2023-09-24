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Giriş Tarihi: 24.9.2023 23:43

Kemal Özdeş: "Bu maç istediğimiz oyunu oynamadık"

İHA
Kemal Özdeş: Bu maç istediğimiz oyunu oynamadık

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-1 kazandıkları Adana Demirspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rakip gol bulsa puan alabilirdi. Bu maç istediğimiz oyunu oynamadık" dedi.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. "Garip bir maç oldu" diyerek sözlerine başlayan Özdeş, "Kariyerimde ilk kez bir maçta kazandığımız 3 puana çok fazla sevinemedim. Eksiklerimiz vardı. Risk alarak oynayanlar vardı. Yine de maçın ilk 20 dakikası benim için referans oldu. İlk 20 dakika 11'e 11 iken istediğimiz oyunu oynadık. Pas bağlantılarını kaleden kesmeye çalıştık ve etkili olduk. Etkili oyuncuları var. 20. dakikada kalecinin kartından sonra 1-0 öne geçtik. İkinci kırmızı kart o dakikadan 35'ten 45'e kadar çok kötü gidiyordu. Devre arasında rakibin 9 kişi oynamasının doğru oynamadığımızda problem olacağını söyledik. İkinci yarıya iyi başladık. 2-0 öne geçtikten sonra oyunumuz bozuldu. Rakip geri dönmek için oldukça risk aldı. Aldığı riski değerlendiremedik. Maçın son bölümünde hakem penaltı verdi. Yaptığımız bütün hamleleri topa sahip olmak için yaptık. Rakip gol bulsa puan alabilirdi. Bu maç istediğimiz oyunu oynamadık. Hafta sonu oynayacağımız Karagümrük maçına hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

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Kemal Özdeş: "Bu maç istediğimiz oyunu oynamadık"
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