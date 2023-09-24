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Giriş Tarihi: 24.9.2023 19:01 Son Güncelleme: 24.9.2023 19:02

Son dakika haberleri: Yenilgisiz Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Yenilgisiz Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de oynadığı 4 maçı da galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe, seriyi devam ettirmek için Alanyaspor karşısında. Zorlu mücadelenin tüm detayları ve ilk 11'leri haberimizde.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Corendon Alanyaspor: Yusuf, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Novais, Efecan, Eduardo, Cordova

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan, Tadic, Dzeko.

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki 4 maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları, play-off karşılaşmaları ile ilk grup maçında yenilgi yüzü görmeyerek 11 maçta 11 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Süper Lig 5. hafta maçında Ülker Stadı'nda ağırladığı Bitexen Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 6. hafta mücadelesinde, 7 puanla 9. sırada yer alan Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

CENGİZ ÜNDER VE BARTUĞ ELMAZ YOK

Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan ve bir maçlık cezasını atlatan İsmail Yüksek, bu maçta forma giyebilecek.

Bitexen Antalyaspor maçının ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz ise tedavilerinin sürmesi nedeniyle kadroda yer alamayacak.

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Son dakika haberleri: Yenilgisiz Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu...
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