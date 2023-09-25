Fenerbahçe’nin deplasmanda kalesi gole kapalı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanlarda kalesini gole kapattı.

Sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çok etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, oynadığı 12 resmi maçı da kazanarak rakiplerine gözdağı verdi.

Geçen sezon yediği basit gollerle önemli puanlar yitiren Fenerbahçe, yeni sezonda aynı hataya yer vermemek adına kaleye ve savunma hattına önemli takviyeler yaptı.

Sarı-lacivertliler, savunma hattına yaptığı yatırımın karşılığını ise özellikle deplasmanlarda oynadığı maçlarda fazlasıyla aldı.

Bu sezon 3'ü Avrupa, 3'ü de lig olmak üzere 6 deplasman maçına çıkan Fenerbahçe, kalesinde gole izin vermedi.

Ligde 12 sezonun ardından ilk 3 deplasman maçını kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, konuk olduğu müsabakalardaki savunma performansıyla göz doldurdu.

Fenerbahçe 26 sezon sonra ilk 3 deplasman maçında gol yemeden galip gelirken, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 ayrı dönemde ligde oynadığı üst üste 12 deplasman mücadelesinde mağlup olmadı.

- Deplasmanda rakiplerini sevindirmedi

Fenerbahçe, bu sezon konuk olduğu maçlarda rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Bu sezon ilk deplasman maçında Zimbru'yu 4-0 ile geçen Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 3-0'lık Maribor, 2-0'lık Yılport Samsunspor, 1-0'lık Twente ve aynı skorla MKE Ankaragücü galibiyetlerini elde etti.

Son olarak Alanyaspor'u da 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, hiç gol yemezken, toplamda 12 gol atarak tüm deplasmanlardan mutlu ayrıldı.

LİGDE 12 SEZON SONRA İLK 3 DEPLASMANDA KAZANDI

Fenerbahçe, Süper Lig'de 12 sezonun ardından ilk 3 deplasman maçını kazanmayı bildi.

Son olarak 2011-2012 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde deplasmanda 3 galibiyetle lige başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Gaziantepspor, Kayserispor ve Mersin İdmanyurdu'nu yenmeyi başarmıştı.

26 SEZON SONRA GOL YEMEDEN 3 MAÇLIK DEPLASMAN SERİSİ

Fenerbahçe, ligde 26 sezonun ardından ilk 3 deplasman maçını gol yemeden kazandı.

Sarı-lacivertliler, daha önce benzer başarıyı 1997-1998 sezonunda Hırvat teknik adam Otto Baric yönetiminde yaşamıştı.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe sırasıyla Samsunspor ve Altay'ı 2-0, Kayseri Erciyesspor'u ise 3-0 yenmişti.

KARTAL, DEPLASMANLARDA KAYBETMİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, deplasmanlarda sergilediği performansla beğeni topladı.

Sarı-lacivertlilerde 3. dönemini yaşayan 62 yaşındaki teknik adam, son yıllarda ligde dış saha maçlarında mağlubiyet yaşamadı.

Bu sezon takımıyla ligde çıktığı 3 deplasman mücadelesinden de 3 puanla ayrılan Kartal, 2021-2022 sezonunda da misafir oldukları 9 karşılaşmada yenilgi yaşamamıştı.

Söz konusu süreçte Vitor Pereira'nın ayrılışının ardından sezonun son bölümünde takımın başına geçen Kartal, ligde deplasman yenilgisi görmemişti.

Deneyimli çalıştırıcı, bu bölümde takımıyla 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etmişti.