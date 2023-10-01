Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İsmail Serbest: "Bizim adımıza kötü bir geceydi"
Giriş Tarihi: 1.10.2023 22:34

İsmail Serbest: "Bizim adımıza kötü bir geceydi"

İsmail Serbest: Bizim adımıza kötü bir geceydi

Alanyaspor Yardımcı Antrenörü İsmail Serbest, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından, ”Buraya büyük umutlarla gelmiştik ama maalesef istediğimiz oyunu ve istediğimiz puanı almadan dönüyoruz. Bizim adımıza kötü bir geceydi” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 4-0 mağlup oldu. Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan cezalı olduğu basın toplantısına yardımcı antrenör İsmail Serbest katıldı. Serbest, "Buraya büyük umutlarla gelmiştik ama maalesef istediğimiz oyunu ve istediğimiz puanı almadan dönüyoruz. Bizim adımıza kötü bir geceydi, rakibin en iyi yaptığı, en önemli özellikleri olan geçiş oyununa maalesef çare bulamadık. Bütün hafta bunları çalışmıştık ama çözüm maalesef bulamadık. Bu kadar kolay mağlup olabileceğimizi beklemiyorduk. Tabii yenilebilirsin futbolda var ama bu kadar kolay özellikle ikinci golden sonra oyun tamamen koptu bizim adımıza. Hiçbir şekilde cevap veremedik. Adana Demirspor'un özellikle hızlı oyuncuları ve bireysel becerileri iyi olan oyuncular olması skoru bir anda aleyhinize çevirdi. Artık bu maçı burada bırakmalıyız, cuma akşamı çok önemli bir Karagümrük maçını oynayacağız. Artık bu son iki maçlık bizim için kötü giden gidişata dur demek için elimizden gelen bütün çalışmayı mücadeleyiz göstereceğiz" sözlerine yer verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: TBMM'de yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil anayasa
Son dakika: Ankara'da korkutan patlama! Bölgeye ekipler sevk edildi: Bakan Yerlikaya'dan flaş açıklama
Son dakika: Ankara'da canlı bomba saldırısı! İşte polis ekiplerinin teröristleri etkisiz hale getirdiği anlar!
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: 4 yaralı var!
Gazeteci Bahar Feyzan’dan CHP’li 52 milletvekiline rüşvet iması: Trendyol’dan para aldınız mı?
Osmanlı padişahları arasında adının ikincisi olan ilk padişah hangisidir?
CHP’nin anketçisi, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu, FETÖ’cüleri sevindiren AİHM kararını savundu!
Boşanmasını kutlamaya gitti: Adliyeden çıkıp Paris’e uçtu
ARKADAŞINA GÖNDER
İsmail Serbest: "Bizim adımıza kötü bir geceydi"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA