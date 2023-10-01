İsmail Serbest: "Bizim adımıza kötü bir geceydi"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 4-0 mağlup oldu. Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan cezalı olduğu basın toplantısına yardımcı antrenör İsmail Serbest katıldı. Serbest, "Buraya büyük umutlarla gelmiştik ama maalesef istediğimiz oyunu ve istediğimiz puanı almadan dönüyoruz. Bizim adımıza kötü bir geceydi, rakibin en iyi yaptığı, en önemli özellikleri olan geçiş oyununa maalesef çare bulamadık. Bütün hafta bunları çalışmıştık ama çözüm maalesef bulamadık. Bu kadar kolay mağlup olabileceğimizi beklemiyorduk. Tabii yenilebilirsin futbolda var ama bu kadar kolay özellikle ikinci golden sonra oyun tamamen koptu bizim adımıza. Hiçbir şekilde cevap veremedik. Adana Demirspor'un özellikle hızlı oyuncuları ve bireysel becerileri iyi olan oyuncular olması skoru bir anda aleyhinize çevirdi. Artık bu maçı burada bırakmalıyız, cuma akşamı çok önemli bir Karagümrük maçını oynayacağız. Artık bu son iki maçlık bizim için kötü giden gidişata dur demek için elimizden gelen bütün çalışmayı mücadeleyiz göstereceğiz" sözlerine yer verdi.