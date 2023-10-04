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Giriş Tarihi: 4.10.2023 14:07

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

İHA
Trendyol Süper Lig’de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta müsabakaları 6 Ekim Cuma, 7 Ekim Cumartesi ve 8 Ekim Pazar günü oynanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecekler hakemler şöyle:

6 Ekim Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam

7 Ekim Cumartesi
13.30 Pendikspor - Sivasspor: Turgut Doman
16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Mert Güzenge
19.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

8 Ekim Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Abdulkadir Bitigen
16.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Hatayspor - Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

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Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı
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