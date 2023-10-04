Trendyol Süper Lig’de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta müsabakaları 6 Ekim Cuma, 7 Ekim Cumartesi ve 8 Ekim Pazar günü oynanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecekler hakemler şöyle:
6 Ekim Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam
7 Ekim Cumartesi
13.30 Pendikspor - Sivasspor: Turgut Doman
16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Mert Güzenge
19.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
8 Ekim Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Abdulkadir Bitigen
16.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Hatayspor - Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Mete Kalkavan