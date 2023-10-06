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Giriş Tarihi: 6.10.2023 22:28

Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

63. dakikada Fatih Karagümrük'te sol çaprazdan Levent Mercan'ın kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarparak kaleye yönelen topu, kaleci Ertuğrul Taşkıran güçlükle kurtardı.

79. dakikada sol kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Kerem Atakan Kesgin'in ceza sahası içerisine ortaladığı topu Biraschi gelişine vurdu. Meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı.

83. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Janvier'in ortaya çevirdiği topta kaleci Dituro'nun elinden kaçırdığı topu Oğuz Aydın önünde buldu. Bu futbolcunun düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

90+2. dakikada Fatih Karagümrük farkı bire indirdi. Merkezden gelişen Karagümrük atağında Feghouli'nin savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Güven Yalçın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

Karşılaşma Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü mağlup etti
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