Son dakika Galatasaray haberi: Sacha Boey’e yeni sözleşme! İşte yeni maaşı...

Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da Sacha Boey tüm maçlarda görev yaptı. Geçen sezon 6-0 kazanılan Kayserispor mücadelesinde oyundan alınan Boey, sarı-kırmızılı takımın çıktığı son 19 resmi karşılaşmanın tamamında ilk 11'de yer aldı ve hepsinde 90 dakika sahada kaldı. Aralıksız 1710 dakikadır sahada olan Fransız sağ bek, takım arkadaşları Muslera, Torreira ve İcardi ile birlikte rotasyona uğramadı.



MAAŞI 4 KATINA ÇIKARILACAK



Önünde oynayan isimler (Rashica, Zaniolo, Yunus, Barış Alper, Tete ve Ziyech) değişti ama Boey sağ bekte hiç değişmedi. 2000 doğumlu oyuncunun bu istikrarı, Fransız milli sağ bek Leo Dubois'in takımdan ayrılmasına vesile oldu. Fransa A Milli Takımı'na davet bekleyen Sacha Boey'e yönetim yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Boey'in 480 bin Euro olan ücretine 1.5 milyon Euro'nun üzerinde zam yapılacak ve en az 3 yıl uzatılacak sözleşmesine 30 milyon Euro serbest kalma maddesi koyulacak.