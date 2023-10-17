Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EURO 2024 elemelerinde 8. hafta maçları tamamlandı
Giriş Tarihi: 17.10.2023 23:59

EURO 2024 elemelerinde 8. hafta maçları tamamlandı

EURO 2024 elemelerinde 8. hafta maçları tamamlandı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 8. hafta maçları tamamlandı.

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 8. hafta maçları tamamlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 8. hafta üçüncü gününde, 3 grupta 7 maç oynandı.

C Grubu'nda İngiltere, konuk ettiği İtalya'yı ilki penaltıdan 32. ve 77. dakikalarda Harry Kane, 57. dakikada Marcus Rashford'un golleriyle 3-1 mağlup ederek finallere kalmayı garantiledi. İtalya'nın tek golünü, 15. dakikada Gianluca Scamacca kaydetti.

Bakhtiyar Zaynutdinov, rekor kırarak galibiyeti getirdi

H Grubu'nda Kazakistan, 1-0 geriye düştüğü mücadelede, deplasmanda Finlandiya'yı Beşiktaş'ta forma giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'un ilki penaltıdan 77. ve 89. dakikadaki golleriyle 2-1 mağlup etti.

Bugünkü performansının ardından Bakhtiyor, Kazakistan Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu (34 maçta 14 gol) konumuna geldi. Önceki rekor, 73 karşılaşmada 13 gole imza atan Ruslan Baltiev'e aitti. Kazakistan ise Finlandiya karşısında 7. maçında ilk kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sırbistan'ın ağırladığı Karadağ'ı 3-1'le geçtiği mücadelede ise takımının üçüncü golünü, Fenerbahçe'de forma giyen Dusan Tadic kaydetti.

Öte yandan, Belçika ile İsveç arasındaki karşılaşma öncesinde dün Brüksel'de düzenlenen silahlı saldırıda ölen iki kişi anısına, tüm maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

İngiltere-İtalya: 3-1

Malta-Ukrayna: 1-3

G Grubu:

Litvanya-Macaristan: 2-2

Sırbistan-Karadağ: 3-1

H Grubu:

Finlandiya-Kazakistan: 1-2

Kuzey İrlanda-Slovenya: 0-1

San Marino-Danimarka: 1-2

EN ÇOK OKUNANLAR

"Benekli Ayhan" ismiyle biliniyordu! Fenomen Ayhan Koç Isparta'da feci şekilde dövüldü
Bakan Fidan’dan İsrail’e çok sert uyarı: Bunun adı hırsızlıktır!
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
SON DAKİKA | Kassam Tugayları duyurdu: Elimizde yabancı esirler var, onları serbest bırakacağız
Türkiye çözümün garantörü olmaya hazır! Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail iki devletli çözüme zorlanmalı
Sevgili dostum Uğur Dündar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan kalkınmada yol haritasını açıkladı! 5 yıl, 5 ana eksen...
Gazze’de her 15 dakikada bir çocuk ölüyor! Canlı yayında obüs sesleri
Anneleri dünya yıldızı ama oğulları öyle bir iş yapıyor ki! Kimse tahmin bile edemezdi: Film setinde…
ARKADAŞINA GÖNDER
EURO 2024 elemelerinde 8. hafta maçları tamamlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA