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Giriş Tarihi: 19.10.2023 18:26

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. eleme turu maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim ile 1 ve 2 Kasım'da oynanacak maçların programı şöyle:

31 Ekim Salı:

13.00 Kasımpaşa-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Belediyespor (Aktepe)

14.00 Manisa FK-Pazarspor (Mümin Özkasap)

14.00 Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Eryaman)

15.00 Hes İlaç Afyonspor-Muş 1984 Muşspor (Zafer)

17.30 Atakaş Hatayspor-Sarıyer (Stat henüz açıklanmadı)

20.00 Corendon Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor (Alanya Oba)

1 Kasım Çarşamba:

13.00 İstanbulspor-Kepezspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Adanaspor-Hacettepe 1945 (Yeni Adana)

14.00 GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kastamonu Gazi)

14.00 Ümraniyespor-Orduspor 1967 (Ümraniye Şehir)

14.00 Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu (Isparta Atatürk)

14.00 Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK (Kırşehir Ahi)

14.00 Somaspor-Talasgücü Belediyespor (Soma Atatürk)

14.00 Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor (Bolluca)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor (Düzce Şehir)

14.00 Menemen FK-Nevşehir Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Bigaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çotanak Spor Kompleksi)

14.00 İnegölspor-Belediye Derincespor (İnegöl İlçe)

14.00 Karacabey Belediyespor-Bornova 1877 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor (Fethiye İlçe)

14.00 Altay-Aliağa (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Boluspor-Karaman FK (Bolu Atatürk)

16.30 MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor (Eryaman)

18.30 Erzurumspor FK-Diyarbekirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK (Corendon Airlines Park Antalya)

2 Kasım Perşembe:

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Artvin Hopaspor (BG Grup 4 Eylül)

15.00 Gaziantep FK-Efeler 09 (Kalyon)

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Merkür Jet Erbaaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Mondihome Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK (RHG EnerTürk Enerji)

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı açıklandı
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