Önce teorik sonra pratik!

Takımın başına geçtiği ilk maçta Alanyaspor'u 1-0 devirerek yeni bir sayfa açan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın gelişiyle başlayan değişim sürüyor. 12 Ekim'de ilk antrenmanına çıkan tecrübeli çalıştırıcı, şu ana kadar geçen 15 günde 5 kez görüntülü analiz yaptırdı.En çok küçük detayların önemine dikkat çeken Avcı'nın,gibi uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Avcı'nın, yarınki Karagümrük maçı için yaptığı analizleri de önce görüntülü, sonra da sahada uygulamalı olarak aktardığı kaydedildi.Alanyaspor maçında sol kanatta sakatlığı bulunan Trezeguet'nin yerine görev bulan Bardhi'den istediği verimi alamayan teknik direktör Abdullah Avcı, gözünü sağlık kuruluna çevirdi. Kendisini iyi hissettiğini söyleyen ve takımla çalışan Mısırlı oyuncunun Karagümrük maçında oynayıp oynayamayacağı ile ilgili son karar, bugün doktorlarla yapılacak görüşmenin ardından verilecek.