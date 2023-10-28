Önce teorik sonra pratik!

Abdullah Avcı, saha içinin yanı sıra saha dışında da yoğun bir tempo yaşıyor. 15 günde oyuncularıyla 5 kez görüntülü analiz yapan Trabzonspor Teknik Direktörü, geride kalan maçları adeta didik didik ediyor. Hataları çıkarıp idmanlarda uygulamalı çalıştırıyor
Takımın başına geçtiği ilk maçta Alanyaspor'u 1-0 devirerek yeni bir sayfa açan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın gelişiyle başlayan değişim sürüyor. 12 Ekim'de ilk antrenmanına çıkan tecrübeli çalıştırıcı, şu ana kadar geçen 15 günde 5 kez görüntülü analiz yaptırdı. En kısası birsaat süren videolarda, oynananmaçları didik didik eden60 yaşındaki hoca, oyuncularınaalacakları pozisyonları,anlık değişimleri, takım savunmasının öneminive bireysel hataları anlatıyor.
'SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇINMAYIN'
En çok küçük detayların önemine dikkat çeken Avcı'nın, "Bir pas tercihi bilesonucu değiştirebilir... Savunmayı da hücumuda birlikte yapmalısınız... Geçiş oyunusırasında 5-10 metre içinde alacağınızpozisyonlar bile çok büyük farklar yaratabilir...Oyun planına sadık kalın ama sorumlulukalmaktan da kaçınmayın" gibi uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Avcı'nın, yarınki Karagümrük maçı için yaptığı analizleri de önce görüntülü, sonra da sahada uygulamalı olarak aktardığı kaydedildi.
TREZEGUET İÇİN KARAR ZAMANI!
Alanyaspor maçında sol kanatta sakatlığı bulunan Trezeguet'nin yerine görev bulan Bardhi'den istediği verimi alamayan teknik direktör Abdullah Avcı, gözünü sağlık kuruluna çevirdi. Kendisini iyi hissettiğini söyleyen ve takımla çalışan Mısırlı oyuncunun Karagümrük maçında oynayıp oynayamayacağı ile ilgili son karar, bugün doktorlarla yapılacak görüşmenin ardından verilecek.