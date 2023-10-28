SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Önce teorik, sonra pratik

"SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇINMAYIN"

En çok küçük detayların önemine dikkat çeken Avcı'nın, "Bir pas tercihi bile sonucu değiştirebilir... Savunmayı da hücumu da birlikte yapmalısınız... Geçiş oyunu sırasında 5-10 metre içinde alacağınız pozisyonlar bile çok büyük farklar yaratabilir... Oyun planına sadık kalın ama sorumluluk almaktan da kaçınmayın" gibi uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Avcı'nın, yarınki Karagümrük maçı için yaptığı analizleri de önce görüntülü, sonra da sahada uygulamalı olarak aktardığı kaydedildi.