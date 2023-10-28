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Giriş Tarihi: 28.10.2023 11:18 Son Güncelleme: 28.10.2023 11:57

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Önce teorik, sonra pratik

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Önce teorik, sonra pratik

Abdullah Avcı, saha içinin yanı sıra saha dışında da yoğun bir tempo yaşıyor. 15 günde oyuncularıyla 5 kez görüntülü analiz yapan Trabzonspor Teknik Direktörü, geride kalan maçları adeta didik didik ediyor. Hataları çıkarıp idmanlarda uygulamalı çalıştırıyor.

Takımın başına geçtiği ilk maçta Alanyaspor'u 1-0 devirerek yeni bir sayfa açan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın gelişiyle başlayan değişim sürüyor. 12 Ekim'de ilk antrenmanına çıkan tecrübeli çalıştırıcı, şu ana kadar geçen 15 günde 5 kez görüntülü analiz yaptırdı. En kısası bir saat süren videolarda, oynanan maçları didik didik eden 60 yaşındaki hoca, oyuncularına alacakları pozisyonları, anlık değişimleri, takım savunmasının önemini ve bireysel hataları anlatıyor.

"SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇINMAYIN"
En çok küçük detayların önemine dikkat çeken Avcı'nın, "Bir pas tercihi bile sonucu değiştirebilir... Savunmayı da hücumu da birlikte yapmalısınız... Geçiş oyunu sırasında 5-10 metre içinde alacağınız pozisyonlar bile çok büyük farklar yaratabilir... Oyun planına sadık kalın ama sorumluluk almaktan da kaçınmayın" gibi uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Avcı'nın, yarınki Karagümrük maçı için yaptığı analizleri de önce görüntülü, sonra da sahada uygulamalı olarak aktardığı kaydedildi.

TREZEGUET İÇİN KARAR ZAMANI
Alanyaspor maçında sol kanatta sakatlığı bulunan Trezeguet'nin yerine görev bulan Bardhi'den istediği verimi alamayan teknik direktör Abdullah Avcı, gözünü sağlık kuruluna çevirdi. Kendisini iyi hissettiğini söyleyen ve takımla çalışan Mısırlı oyuncunun Karagümrük maçında oynayıp oynayamayacağı ile ilgili son karar, bugün doktorlarla yapılacak görüşmenin ardından verilecek.

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