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Giriş Tarihi: 29.10.2023

Yiğido kazandı Erdoğan gitti!

Yiğido kazandı Erdoğan gitti!

Sivasspor, uzatmalara geride girdiği maçta Alanya’yı Kvet ve Manaj ile devirdi. Akdeniz ekibinin hocası Ömer Erdoğan istifa etti

Ligde istikrarsız bir görüntü çizen EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u uzatmalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Özellikle ilk yarıda önemli fırsatlardan yararlanamayan ev sahibi ekip, 66. dakikada Fatih Aksoy'un ayağından öne geçti. Pes etmeyen ve karşılaşmanın son bölümünde etkisini artıran Yiğido, müthiş bir geri dönüşle 90+3'te Roman Kvet ve 90+7'de Rej Manaj ile ağları sarsıp 3 puanı kazandı. Bu sonucun ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan istifa etti. Sivasspor, puanını 13'e yükseltirken, Alanya 10 puanda kaldı.

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Yiğido kazandı Erdoğan gitti!
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