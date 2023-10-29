Yiğido kazandı Erdoğan gitti!

Sivasspor, uzatmalara geride girdiği maçta Alanya’yı Kvet ve Manaj ile devirdi. Akdeniz ekibinin hocası Ömer Erdoğan istifa etti
Ligde istikrarsız bir görüntü çizen EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u uzatmalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Özellikle ilk yarıda önemli fırsatlardan yararlanamayan ev sahibi ekip, 66. dakikada Fatih Aksoy'un ayağından öne geçti. Pes etmeyenve karşılaşmanın son bölümündeetkisini artıran Yiğido, müthişbir geri dönüşle 90+3'teRoman Kvet ve 90+7'de RejManaj ile ağları sarsıp 3 puanıkazandı. Bu sonucun ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan istifa etti. Sivasspor, puanını 13'e yükseltirken,Alanya 10 puanda kaldı.