Yiğido kazandı Erdoğan gitti!

Ligde istikrarsız bir görüntü çizen EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u uzatmalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Özellikle ilk yarıda önemli fırsatlardan yararlanamayan ev sahibi ekip, 66. dakikada Fatih Aksoy'un ayağından öne geçti.Bu sonucun ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan istifa etti.