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Giriş Tarihi: 5.11.2023 00:52

Harry Kane hat-trick yaptı, Bayern Münih coştu

Harry Kane hat-trick yaptı, Bayern Münih coştu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Bundesliga'da Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup ederken, Harry Kane hat-trick yaparak farklı galibiyetin mimarı oldu.

Bundesliga'nın 10. haftasında Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Bayern Münih'i konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Münih ekibi, 4. dakikada Dayot Upamecano ile 1-0 öne geçti. 9. dakikada Harry Kane farkı 2'ye çıkarırken, ilk yarı 2-0 Bayern Münih'in üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da etkili olan taraf Bayern Münih'ti. 72 ve 90+3. dakikalarda Harry Kane fileleri havalandırıp hat-tirck yaparken, mücadele Münih ekibinin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini elde eden Bayern Münih, 26 puanla Bayer Leverkusen'in ardından ikinciliğini sürdürdü.

Bayern Münih, çarşamba günü Galatasaray ile karşılaştıktan sonra, ligde Heidenheim'i konuk edecek.. Dortmund ise Stuttgart ile deplasmanında karşılaşacak.

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Harry Kane hat-trick yaptı, Bayern Münih coştu
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