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Giriş Tarihi: 9.11.2023 01:56

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta sona erdi

Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının dördüncü haftası sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu, A, B, C ve D gruplarındaki 8 maçla tamamlandı.

A Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, konuk olduğu Bayern Münih'e 80. ve 86. dakikalarda Harry Kane'in golleriyle 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılı ekibin tek golü, 90+3. dakikada Cedric Bakambu'dan geldi. Grupta 4'te 4 yapan Alman ekibi, lider olarak üst tura çıkmayı garantiledi.

Grubun diğer mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Kopenhag karşısında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan yenilgiyle ayrıldı.

İngiltere temsilcisinin 3. ve 28. dakikalarda Rasmus Hojlund'un golleriyle 2-0 öne geçtiği mücadelede, Danimarka ekibi 45. dakikada Muhammed Elyounoussi, 45+9. dakikada penaltıdan Diogo Gonçalves ile ağları sarstı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Manchester United, 69. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle yeniden 3-2 öne geçti. Kopenhag ise 83. dakikada Lukas Lerager ve 87. dakikada Roony Bardghji ile fileleri havalandırdı ve karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-3 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Manchester United'da Marcus Rashford, rakibine yaptığı faul nedeniyle 42. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçların ardından grupta 12 puanlı lider Bayern Münih'i, 4'er puana sahip takımlardan averaj farkıyla Kopenhag ikinci, Galatasaray üçüncü, 3 puanlı Manchester United ise dördüncü sıradan takip etti.

ÜÇ TAKIM DAHA SON 16 TURUNA VİZE ALDI

Öne çıkan karşılaşmalarda, Real Madrid, konuk ettiği Braga'yı 27. dakikada Brahim Diaz, 58. dakikada Vinicius Junior, 61. dakikada Rodrygo'nun ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup etti ve C Grubu'ndan çıkmayı garantiledi. Braga'da Alvaro Djalo, kazanılan penaltı vuruşundan 6. dakikada faydalanamadı.

İspanyol ekibinde milli futbolcu Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.

D Grubu'nda Inter, deplasmanda Salzburg'u 85. dakikada Lautaro Martinez'in penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

Grubun diğer mücadelesinde, konuk ettiği Benfica'yı 3-1'le geçen Real Sociedad da üst tura adını yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Napoli (İtalya)-Union Berlin (Almanya): 1-1

Real Sociedad (İspanya)-Benfica (Portekiz): 3-1

Bayern Münih (Almanya)-Galatasaray: 2-1

Kopenhag (Danimarka)-Manchester United (İngiltere): 4-3

Arsenal (İngiltere)-Sevilla (İspanya): 2-0

PSV Eindhoven (Hollanda)-Lens (Fransa): 1-0

Real Madrid (İspanya)-Braga (Portekiz): 3-0

Salzburg (Avusturya)-Inter (İtalya): 0-1

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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta sona erdi
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