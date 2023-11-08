Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu, A, B, C ve D gruplarındaki 8 maçla tamamlandı.

A Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, konuk olduğu Bayern Münih'e 80. ve 86. dakikalarda Harry Kane'in golleriyle 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılı ekibin tek golü, 90+3. dakikada Cedric Bakambu'dan geldi. Grupta 4'te 4 yapan Alman ekibi, lider olarak üst tura çıkmayı garantiledi.

Grubun diğer mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Kopenhag karşısında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan yenilgiyle ayrıldı.

İngiltere temsilcisinin 3. ve 28. dakikalarda Rasmus Hojlund'un golleriyle 2-0 öne geçtiği mücadelede, Danimarka ekibi 45. dakikada Muhammed Elyounoussi, 45+9. dakikada penaltıdan Diogo Gonçalves ile ağları sarstı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Manchester United, 69. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle yeniden 3-2 öne geçti. Kopenhag ise 83. dakikada Lukas Lerager ve 87. dakikada Roony Bardghji ile fileleri havalandırdı ve karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-3 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Manchester United'da Marcus Rashford, rakibine yaptığı faul nedeniyle 42. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçların ardından grupta 12 puanlı lider Bayern Münih'i, 4'er puana sahip takımlardan averaj farkıyla Kopenhag ikinci, Galatasaray üçüncü, 3 puanlı Manchester United ise dördüncü sıradan takip etti.