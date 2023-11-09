Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid, Federico Valverde'nin sözleşmesini 2029'a kadar uzattı
Giriş Tarihi: 9.11.2023 16:51

Real Madrid, Federico Valverde'nin sözleşmesini 2029'a kadar uzattı

Real Madrid, Federico Valverde’nin sözleşmesini 2029’a kadar uzattı

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde'nin sözleşmesinin 2029'a kadar uzatıldığını duyurdu.

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde'nin sözleşmesinin 2029'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Valverde'nin karşılıklı varılan anlaşmayla sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Real Madrid'de Temmuz 2016'dan bu yana forma giyen Valverde, çıktığı 220 maçta 19 gol atarak, eflatun-beyazlılarla 9 kupa kazandı.

Son iki haftadır art arda futbolcularının sözleşmesini yenileyen Real Madrid, Vinicius Junior, Rodrygo Goes ve Eduardo Camavinga ile de devam etme kararı almıştı.

İspanyol basını, Valverde'nin tek taraflı serbest kalma bedelinin diğer üç futbolcu gibi 1 milyar avro olacağını iddia etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP Genel Başkanlığı yarışında "Kara para" skandalı büyüyor! İmamoğlu'nun ağabeyi...
İYİ Parti'de ortalık yangın yeri: Akşener en yakınındaki iki isme kapıyı gösterdi! Gizlice banka hesaplarını inceletmiş...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi: Katliamı uzaktan izliyorlar...
İşte AYM’nin tartışmalı kararları: Selahattin Demirtaş için de hak ihlali demişti!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu Özgür Özel'e böyle devretti! Dikkat çeken kareler
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Filistin'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
Trump, İran'ı ifşa etti ortalık karıştı! Çok çarpıcı sözler: Kırmızı çizgi aşıldı, İran olmasa İsrail varlığını bile sorgular
6 ay boyunca AVM'de gizlice kalmış! Yaşadığı yeri görenler şokta...
CHP Genel Merkezinde esrarengiz koliler... Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid, Federico Valverde'nin sözleşmesini 2029'a kadar uzattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA