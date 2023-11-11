Fatih Karagümrük, Sivasspor’u 3’ledi!

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 12'nci haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Valentin Eysseric, 79'uncu dakikada Güven Yalçın ve 86'ncı dakikada Serdar Dursun kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
42'nci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Levent Mercan'ın ceza sahası sol kanadından içeriye çevirdiği topta Sangare'nin vuruşu savunmadan döndü. Topu takip eden Eysseric'in ceza sahası içinden müsait pozisyonda yaptığı yerden düzgün vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 1-0.
79'uncu dakikada Karagümrük farkı 2'ye yükseltti. Shukurov'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Güven Yalçın'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
86'ncı dakikada Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Levent Mercan'ın pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Can Keleş, son çizgiye inmeden altıpasın gerisindeki Serdar Dursun'a pasını çıkardı. Kalecinin müdahalesiyle topu önünde bulan Serdar Dursun'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.