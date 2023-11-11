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Giriş Tarihi: 11.11.2023 19:12

Gaziantep FK'den Alanyaspor'a gol yağmuru

Gaziantep FK’den Alanyaspor’a gol yağmuru

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor deplasmanından 3-0 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK'ya 3-0 yenildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Gaziantep FK atağında Draguş'ın pasına hareketlenen Maxim'in şutu kaleci Ertuğrul'da kaldı.

28. dakikada Alanyaspor'un atağında Novais'in verdiği pasla sol çaprazda topla buluşan Eduardo'nun şutunu kaleci kurtardı.

45+3. dakikada N'Koulou ceza sahası içinde Furkan Bayır'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

45+10. dakikada Gaziantep savunmasından atılan uzun topa hamle yapmak için ceza sahası dışına çıkan kaleci Ertuğrul'un topu sektirmesi sonucu topu kapan Dragus, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-2

90+5. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında çalımlarla ceza sahası içerisine giren Riascostopu filelere gönderdi. 0-3

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Gaziantep FK'den Alanyaspor'a gol yağmuru
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