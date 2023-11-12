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Giriş Tarihi: 12.11.2023 08:29

LaLiga'da Real Madrid, Valencia'yı 5-1 yendi

AA
LaLiga’da Real Madrid, Valencia’yı 5-1 yendi

La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Valencia'yı 5-1 mağlup etti.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Real Madrid'in gollerini, 3. dakikada Carvajal, 42. ve 49. dakikalarda Vinicius Junior, 50. ve 84. dakikalarda ise Rodrygo kaydederken Valencia'nın tek golü ise 88. dakikada Hugo Duro Perales'ten geldi.

Bu sonuçla ligde puanını 32'ye çıkaran eflatun-beyazlılar haftayı ikinci sırada tamamlarken 18 puanda kalan Valencia ise 8. sırada yer aldı. Diğer yandan Real Madrid'de sakatlığından dolayı kadroda yer alamayan milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmayı tribünden izledi.

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LaLiga'da Real Madrid, Valencia'yı 5-1 yendi
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