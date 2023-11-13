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Giriş Tarihi: 13.11.2023 10:54 Son Güncelleme: 13.11.2023 11:01

Brezilya'da şok görüntüler! VAR odasını bastılar...

Brezilya’da şok görüntüler! VAR odasını bastılar...

Corinthians Teknik Koordinatörü Alessandro Nunes, dün gece oynanan Gremio maçında atılan bir gole yönelik verilen kararı protesto etmek için VAR odasını basıyor. İşte sosyal medyada gündem olan o görüntüler...

Brezilya Serie A'da Gremio evinde Corinthians'ı konuk etti. Zorlu maçı kazanan, Romero'nun golüyle Corinthians oldu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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VAR ODASINI BASMAYA ÇALIŞTILAR

Gergin geçen maçın ardından ilginç bir an yaşandı. Hakemin kararlarına tepkiler gösteren menajer Alessandro Nunes ve diğer kulüp çalışanları maçın devre arasında VAR odasını basmaya çalıştı.

Öfkeli bir şekilde VAR odasına girmeye çalışan teknik koordinatör Alessandro Nunes'e görevliler müdahale etti ve odaya kimse alınmadı.
İki takımında 10 kişi tamamladığı maç Corinthians'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Brezilya'da şok görüntüler! VAR odasını bastılar...
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