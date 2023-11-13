Brezilya’da şok görüntüler! VAR odasını bastılar...

Brezilya Serie A'da Gremio evinde Corinthians'ı konuk etti. Zorlu maçı kazanan, Romero'nun golüyle Corinthians oldu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Brezilya liginde hakem tartışması! Corinthians yöneticisi VAR odasını bastı | Video
VAR ODASINI BASMAYA ÇALIŞTILAR
Gergin geçen maçın ardından ilginç bir an yaşandı. Hakemin kararlarına tepkiler gösteren menajer Alessandro Nunes ve diğer kulüp çalışanları maçın devre arasında VAR odasını basmaya çalıştı.
Öfkeli bir şekilde VAR odasına girmeye çalışan teknik koordinatör Alessandro Nunes'e görevliler müdahale etti ve odaya kimse alınmadı.
İki takımında 10 kişi tamamladığı maç Corinthians'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.