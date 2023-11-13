Brezilya liginde hakem tartışması! Corinthians yöneticisi VAR odasını bastı | Video
Brezilya Serie A’da oynana Gremio-Corinthians maçında Corinthians takımının menajeri, VAR odasına girmeye çalıştı. İşte o anlar…
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