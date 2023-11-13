Girona'nın La Liga'daki "peri masalı" sürüyor

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Girona, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

La Liga'nın mütevazı bütçeli takımlarından Girona, bu sezon çıktığı 13 maçın 11'ini kazanarak futbolseverleri performansıyla şaşırtmaya devam ediyor.

GIRONA KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Son olarak Rayo Vallecano deplasmanından Artem Dovbik ve Savio'nun golleriyle 2-1 galip ayrılan Girona, ligin zirvesindeki yerini korumaya devam etti.

Real Madrid, konuk ettiği Mallorca'yı Vinicius Junior (2), Rodrygo (2) ve Daniel Carvajal'ın ağları sarsmasıyla 5-1 yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Barcelona ise Robert Lewandowski'nin golleriyle konuk ettiği Alaves'i 2-1'lik skorla geçti.

Zirve yarışının içinde kalmayı hedefleyen Atletico Madrid ise ağırladığı Villarreal'i 3-1 mağlup etti.

13. haftası tamamlanan LaLiga'da, 34 puanlı Girona'yı, 32 puanla Real Madrid, 30 puanla Barcelona, 28 puanla bir maçı eksik Atletico Madrid izledi.

PREMIER LİG'DE "4-4"LÜK MAÇ

Zirve yarışında büyük heyecana sahne olan İngiltere Premier Lig'de, şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, konuk olduğu Chelsea ile 4-4 berabere kaldı. Manchester ekibinin gollerini, biri penaltıdan olmak üzere Erling Haaland (2), Manuel Akanji ve Rodri, Chelesea'nin gollerini ise Thiago Silva, Raheem Sterling, Nicolas Jackson ve Cole Palmer attı.

Liverpool, sahasında Brentford'u Muhammed Salah (2) ve Diogo Jota'nın golleriyle 3-0 yendi. Arsenal, ağırladığı Burnley'yi 3-1'le geçerken, Tottenham ise Wolverhampton deplasmanında 2-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı.

Ligin 12. haftası sonunda 28 puanlı Manchester City lider, 27 puanlı takımlardan Liverpool ikinci, Arsenal üçüncü, 26 puanlı Tottenham dördüncü sırada yer alıyor.

INTER, LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR

Serie A'da Inter, konuk ettiği Frosinone'yi Federico Dimarco ve penaltıdan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun fileleri havalandırmasıyla 2-0 mağlup etti.

Liderlik yarışına ortak olan Juventus, ağırladığı Cagliari'yi 2-1'le geçerken, Milan ise Lecce deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Son şampiyon Napoli ise konuk ettiği Empoli'ye 1-0 yenildi.

Serie A'nın 12. haftası sonunda, 31 puanlı lider Inter'i, 29 puanlı Juventus, 23 puanlı Milan, 21 puanlı Napoli takip etti.

BUNDESLIGA'DA BAYER LEVERKUSEN ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Bundesliga'da Bayer Leverkusen, konuk ettiği Union Berlin'i Alejandro Grimaldo, Odilon Kossounou, Jonathan Tah, Nathan Tella'nın golleriyle 4-0 yenerek zirvedeki yerini bırakmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ı iki maçta da mağlup eden Bayern Münih, son dönemdeki çıkışını, konuk ettiği Heidenheim'ı 4-2 mağlup ederek sürdürdü.

Ligin istikrarlı ekiplerinden Stuttgart ise ağırladığı Borussia Dortmund'u 2-1 yendi. Leipzig de konuk ettiği Freiburg'u 3-1'lik skorla geçti.

Bundesliga'nın 11. haftası sonunda namağlup lider Bayer Leverkusen 31, Bayern Münih 29, Stuttgart 24, Leipzig 23 puanla ilk dört sırayı paylaştı.

Rakiplerinin puan kaybının ardından PSG liderliğe yükseldi

Liderlik yarışına birçok takımın dahil olduğu Ligue 1'in 12. haftasında, Nice'in puan kaybıyla liderlik koltuğuna PSG oturdu.

Nice, Montpellier deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı. PSG ise yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin "hat-trick" yaptığı maçta, konuk olduğu Reims'ı 3-0'la geçti.

Liderlik yarışına dahil olan takımlardan Monaco da konuk olduğu Le Havre ile golsüz berabere kaldı. Lille ise ağırladığı Toulouse karşısında sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Ligue 1'de 27 puanlı PSG lider, 26 puanlı Nice ikinci, 24 puanlı Monaco üçüncü, 20 puanlı Lille dördüncü sırada yer aldı.