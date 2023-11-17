Galatasaray, günü çift antrenmanla geçirdi

Milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanların sabah bölümünde kuvvet ve koşu çalışması yapıldı. Akşam ise iki gruba ayrılan futbolcular, 8'e 2 pas çalışması yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.