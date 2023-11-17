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Giriş Tarihi: 17.11.2023 21:24

Galatasaray, günü çift antrenmanla geçirdi

Galatasaray, günü çift antrenmanla geçirdi

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenmanlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanların sabah bölümünde kuvvet ve koşu çalışması yapıldı. Akşam ise iki gruba ayrılan futbolcular, 8'e 2 pas çalışması yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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Galatasaray, günü çift antrenmanla geçirdi
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