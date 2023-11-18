SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Djiku, Fred ve King’den müjdeli haber

Eksiklerin çokluğunun da etkisiyle son 3 maçın 2'sini kaybedip 1'inde berabere kalan Fenerbahçe, milli arada yaralarını sarma şansı yakaladı. Geride oyunu başlatma konusunda Djiku üzerinden giden teknik direktör İsmail Kartal'ı tecrübeli stoperin iyileşmesi sevindirdi. Takımla çalışmalara başlayan Ganalı futbolcu, 26 Kasım tarihinde oynanacak Karagümrük karşılaşmasında takımdaki yerini alacak. Kartal'ın yüzünü güldüren bir diğer oyuncu da orta sahanın kalbi durumundaki Fred oldu.
5 İSMİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Oyunun hem savunma hem de hücum yönünde takıma büyük katkı sağlayan Brezilyalı futbolcu, fiziki açıdan istenilen seviyeye gelmek için çaba harcıyor. Bu futbolcunun da Karagümrük'e karşı görev yapması bekleniyor. Fenerbahçe'de sakatlığını tamamen atlatan bir diğer isim de Joshua King…
Sol kanatta Ryan Kent'i fazla tercih etmeyen İsmail Kartal, King'in gelişiyle birlikte Tadic'in dinlendirme imkânı yakalayacak. Sarı-lacivertlilerde Becao, Luan Peres, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Lincoln'ün tedavileri ise sürüyor.