SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Djiku, Fred ve King’den müjdeli haber

5 İSMİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Oyunun hem savunma hem de hücum yönünde takıma büyük katkı sağlayan Brezilyalı futbolcu, fiziki açıdan istenilen seviyeye gelmek için çaba harcıyor. Bu futbolcunun da Karagümrük'e karşı görev yapması bekleniyor. Fenerbahçe'de sakatlığını tamamen atlatan bir diğer isim de Joshua King…

Sol kanatta Ryan Kent'i fazla tercih etmeyen İsmail Kartal, King'in gelişiyle birlikte Tadic'in dinlendirme imkânı yakalayacak. Sarı-lacivertlilerde Becao, Luan Peres, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Lincoln'ün tedavileri ise sürüyor.