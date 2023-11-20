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Giriş Tarihi: 20.11.2023 13:55

Mafya, Galatasaraylı Davinson Sanchez'i ölümle tehdit ediyor

Mafya, Galatasaraylı Davinson Sanchez’i ölümle tehdit ediyor

Kolombiya-Brezilya maçında Vinicius Junior'ın uzun sürekli sakatlanmasına sebep olan Galatasaraylı yıldız Davinson Sanchez'in başı büyük derttte... Brezilya mafyasının Kolombiyalı stopere ölüm tehditlerinde bulunduğu belirtiliyor.

Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri maçında Vinicius Junior'un sakatlanması gündem oldu. Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez neden olduğu sakatlık sonrası ölüm tehditleri almaya başladı.

BREZİLYA MAFYASININ HEDEFİNDE
Karşılaşmayı Kolombiya 2-1 kazanırken, Vinicius Junior sakatlanarak 27. dakikada yerini Vinicius Junior'a bıraktı. Real Madrid'in yıldız futbolcusunun sakatlığına neden olan Galatasaraylı Davinson Sanchez ise Brezilya mafyasının hedefine oturdu.

İddialara göre Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez, kendisine gelen tehdit mesajlarına cevap vermedi. Kolombiyalı yıldız büyük tepki karşısında suskunluğunu korudu.

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Mafya, Galatasaraylı Davinson Sanchez'i ölümle tehdit ediyor
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