Mafya, Galatasaraylı Davinson Sanchez’i ölümle tehdit ediyor

Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri maçında Vinicius Junior'un sakatlanması gündem oldu. Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez neden olduğu sakatlık sonrası ölüm tehditleri almaya başladı.

BREZİLYA MAFYASININ HEDEFİNDE

Karşılaşmayı Kolombiya 2-1 kazanırken, Vinicius Junior sakatlanarak 27. dakikada yerini Vinicius Junior'a bıraktı. Real Madrid'in yıldız futbolcusunun sakatlığına neden olan Galatasaraylı Davinson Sanchez ise Brezilya mafyasının hedefine oturdu.

İddialara göre Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez, kendisine gelen tehdit mesajlarına cevap vermedi. Kolombiyalı yıldız büyük tepki karşısında suskunluğunu korudu.