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Giriş Tarihi: 21.11.2023 11:02

Son dakika haberi: Alexander Djiku'nun son durumu belli oldu! Fenerbahçe taraftarına müjde...

Son dakika haberi: Alexander Djiku’nun son durumu belli oldu! Fenerbahçe taraftarına müjde...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alexander Djiku, yaşadığı sakatlıktan dolayı forma giyemiyordu. Savunma oyuncusunun Fatih Karagümrük maçında kadrodaki yerini alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Ganalı stoper Alexander Djiku'nun son durumu belli oldu. Sarı-Lacivertliler'de Djiku bireysel antrenmanlara başlamıştı. Ganalı stoperin Karagümrük karşılaşmasında kadrodaki yerini alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Hafta boyunca yapılacak idmanlarda Ganalı'nın durumu yakından takip edilecek. İsmail Kartal Djiku konusundaki son kararını cumartesi günü verecek.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Djiku, Fenerbahçe formasıyla toplam 16 maçta forma giydi. Ganalı stoper 1 gole imza attı.

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Son dakika haberi: Alexander Djiku'nun son durumu belli oldu! Fenerbahçe taraftarına müjde...
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