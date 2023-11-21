Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Galatasaraylılara Mauro Icardi müjdesi! İğne devri sona erdi...
Giriş Tarihi: 21.11.2023 11:08

Son dakika haberi: Galatasaraylılara Mauro Icardi müjdesi! İğne devri sona erdi...

Son dakika haberi: Galatasaraylılara Mauro Icardi müjdesi! İğne devri sona erdi...

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin performans düşüklüğü bir hayli göze çarpmıştı. Yıldız golcünün milli arada tamamen iyileştiği öğrenildi.

Galatasaray'da yaklaşık 1 aydır iğneyle maçlara çıkan ve skora katkı yapmakta zorlanan Mauro Icardi, sakatlığını atlattı.

MİLLİ ARADA DİNLENDİ

Arjantinli yıldız, böylece iğneyle maçlara çıkmayacak, daha rahat vuruş yapabilecek. Yıldız golcü, takıma verilen 4 günlük izinde idmanlara katılmadı. Milli arayı dinlenerek geçirdi.

MANU ÖNÜNDE EN BÜYÜK KOZ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan golcü futbolcu, 15 gol atıp 3 asistlik katkı verdi. Cimbom'un yıldız golcü Şampiyonlar Ligi'nde 29 Kasım'da oynanacak Manchester United maçında takımının en büyük kozlarından biri olacak. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Kilosu tam tamına 250 bin TL! Duyan oraya koştu
HDP'li Çandar'dan Gazi Meclis'te skandal sözler: Terör örgütüne destek çıktı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB açıklaması: Avrupa karar vermek zorunda...
Bebek katili Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı Evanjelist Franklin Graham'a şikayet etti
Gazze’den Kıbrıs’a bitmeyen oyun
İsrail savaş uçakları Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İYİ Parti'ye bir istifa şoku daha! "Meral Akşener'i Sevenler Derneği'ne döndü"
Cıvık politika sahnesinin arka planı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Galatasaraylılara Mauro Icardi müjdesi! İğne devri sona erdi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA