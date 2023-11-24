Video Spor Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Real Madrid'ten 15 milyon euroluk dev teklif
Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Real Madrid'ten 15 milyon euroluk dev teklif

Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Real Madrid'ten 15 milyon euroluk dev teklif

24.11.2023 | 15:27

Galatasaraylıları kahredecek bu haber spor gündemine bomba gibi düştü. 2 sezondur Galatasaraylıların sevgilisine dönüşen İcardi takımdan ayrılıyor mu? İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Real Madrid, Icardi için 15 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda. İşte detaylar.

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