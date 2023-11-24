Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Real Madrid'ten 15 milyon euroluk dev teklif
Galatasaraylıları kahredecek bu haber spor gündemine bomba gibi düştü. 2 sezondur Galatasaraylıların sevgilisine dönüşen İcardi takımdan ayrılıyor mu? İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Real Madrid, Icardi için 15 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda. İşte detaylar.
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