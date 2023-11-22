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Giriş Tarihi: 22.11.2023 09:04

A Milli Takım'ın uçağı Münih'e acil indi! Vincenzo Montella'nın ağabeyi...

A Milli Takım’ın uçağı Münih’e acil indi! Vincenzo Montella’nın ağabeyi...

TFF, Galler maçının kafilesinde yer alan Vincenzo Montella'nın ağabeyi Emanuele Montella'nın rahatsızlanması üzerine A Milli Takım uçağının tedbir amaçlı olarak Münih'e indiğini açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'nı Cardiff'ten İstanbul'a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan teknik direktör Vincenzo Montella'nın ağabeyi Emanuele Montella'nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı'na iniş yaptı. Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, E. Montella'nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Milli Takım doktoru ile birlikte uçaktan ayrıldı.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan bilgilendirme şöyle;

"A Millî Takım kafilesini Cardiff'ten İstanbul'a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ağabeyi Emanuele Montella'nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı'na iniş yapmıştır. TFF Millî Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, E. Montella'nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Milli Takım doktoru ile birlikte uçaktan ayrılmıştır. A Milli Takım uçağının İstanbul Havalimanı'na varış saati kesinleştiğinde gerekli duyuru yapılacaktır."

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A Milli Takım'ın uçağı Münih'e acil indi! Vincenzo Montella'nın ağabeyi...
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