Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! Geri dönüş tarihi...

Fenerbahçe'de Pendikspor maçında sakatlanan, takımın oyun kurgusunun en önemli dişlisi Fred'in Karagümrük karşısında forma giyme ihtimali gün itibariyle yüzde 50 olarak görülürken ana hedefin Sivas maçı olduğu öğrenildi.
Pendik maçının ilk dakikalarında sakatlanan ve çekilen MR'da kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilen Brezilyalı futbolcu gün gün titizlikle yürütülen bir tedavi sonucunda sakatlığı atlatmıştı.
MAÇ GÜNÜNDE KARAR VERİLECEK
Samandıra'ya yakın kaynaklar yıldız oyuncunun sakatlığını tamamen atlattığı ancak tek sorunun takımla çalışma ve maç eksikliği olduğunu belirterek ''Karagümrük maçına oynayıp oynamayacağına Fred, sağlık ekibi ve İsmail Kartal birlikte karar verecekler. Bugün itibariyle Karagümrük maçında oynama ihtimali yüzde 50 ancak bu maç saatine doğru netleşecek bir durum. Ama asıl hedef Fred'in sağlam ve tam olarak hazır bir şekilde Sivas maçında sahada olmasını sağlamak'' ifadelerini kullandılar. (Hürriyet)