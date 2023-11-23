Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Geri dönüş tarihi...
Giriş Tarihi: 23.11.2023 13:38

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Geri dönüş tarihi...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! Geri dönüş tarihi...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de sakatlanan Fred, uygulanan tedavi sonucunda iyileşti. Oynayabilecek durumdaki yıldız ismin tek sorun maç eksikliği olarak öne çıkarken pazar günü sahada olup olmayacağına futbolcu, sağlık ekibi ve İsmail Kartal birlikte karar verecek.

Fenerbahçe'de Pendikspor maçında sakatlanan, takımın oyun kurgusunun en önemli dişlisi Fred'in Karagümrük karşısında forma giyme ihtimali gün itibariyle yüzde 50 olarak görülürken ana hedefin Sivas maçı olduğu öğrenildi.

Pendik maçının ilk dakikalarında sakatlanan ve çekilen MR'da kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilen Brezilyalı futbolcu gün gün titizlikle yürütülen bir tedavi sonucunda sakatlığı atlatmıştı.

MAÇ GÜNÜNDE KARAR VERİLECEK

Samandıra'ya yakın kaynaklar yıldız oyuncunun sakatlığını tamamen atlattığı ancak tek sorunun takımla çalışma ve maç eksikliği olduğunu belirterek ''Karagümrük maçına oynayıp oynamayacağına Fred, sağlık ekibi ve İsmail Kartal birlikte karar verecekler. Bugün itibariyle Karagümrük maçında oynama ihtimali yüzde 50 ancak bu maç saatine doğru netleşecek bir durum. Ama asıl hedef Fred'in sağlam ve tam olarak hazır bir şekilde Sivas maçında sahada olmasını sağlamak'' ifadelerini kullandılar. (Hürriyet)

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Dünya Brad Pitt ile oğlunun kavgasını konuşuyor: “Pisliksin!”
Son dakika: Listeye bir çizik daha! MİT’ten PKK’nın sözde Suriye silahlanma sorumlusuna operasyon
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Antalya'da kız öğrencilerin şoke eden görüntüsü! Soruşturma başlatıldı
Son dakika | AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan A Haber'e yanıtladı
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze’de hedef tam ateşkes olmalı
Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti
Başka yolu yok
Son dakika: MSB'den "İncirlik" iddialarına yalanlama: Türkiye'nin duruşu bellidir
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Geri dönüş tarihi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA