Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! Geri dönüş tarihi...

MAÇ GÜNÜNDE KARAR VERİLECEK

Samandıra'ya yakın kaynaklar yıldız oyuncunun sakatlığını tamamen atlattığı ancak tek sorunun takımla çalışma ve maç eksikliği olduğunu belirterek ''Karagümrük maçına oynayıp oynamayacağına Fred, sağlık ekibi ve İsmail Kartal birlikte karar verecekler. Bugün itibariyle Karagümrük maçında oynama ihtimali yüzde 50 ancak bu maç saatine doğru netleşecek bir durum. Ama asıl hedef Fred'in sağlam ve tam olarak hazır bir şekilde Sivas maçında sahada olmasını sağlamak'' ifadelerini kullandılar. (Hürriyet)