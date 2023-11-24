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Giriş Tarihi: 24.11.2023 22:07

Galatasaray'a büyük müjde! Marcus Rashford oynayacak mı?

Galatasaray’a büyük müjde! Marcus Rashford oynayacak mı?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford, kart cezası nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde Galatasaray karşısında görev alamayacak.

Manchester United'ın deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag'a 4-3 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçının 42. dakikasında rakibine yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart gören Rashford'ın cezası belli oldu.

UEFA'nın bir maç men cezası verdiği İngiliz oyuncu, Manchester United'ın Galatasaray'a 29 Kasım Çarşamba günü RAMS Park'ta konuk olacağı 5. hafta mücadelesinde, forma giyemeyecek.

Grupta, 12 puanla son 16 turuna lider çıkmayı garantileyen Bayern Münih'i, 4'er puanlı takımlardan averaj farkıyla Kopenhag ikinci, Galatasaray üçüncü, 3 puanlı Manchester United ise 4. sıradan takip ediyor.

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Galatasaray'a büyük müjde! Marcus Rashford oynayacak mı?
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