Mario Balotelli kaza yaptı! Hava yastıkları açıldı...

Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli geçtiğimiz günlerde dizinden ameliyat edilmişti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli'nin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün İtalya'da dizinden ameliyat edildiği bildirildi.
Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Başkan Murat Sancak ve başkan danışmanı Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yapan Mario Balotelli'ye "geçmiş olsun" dilekleri iletildi.
HAVA YASTIKLARI AÇILDI
Can kaybının yaşanmadığı kazada Balotelli'nin aracı ağır hasar alarak bütün hava yastıkları açıldı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Geçtiğimiz günlerde Milli Takım konusunda bir açıklama yapan Balotelli, "Kendimi hâlâ İtalya'nın en iyi forveti olarak görüyorum ve milli takıma geri dönmek istiyorum." demişti.