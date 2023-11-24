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Giriş Tarihi: 24.11.2023 06:59 Son Güncelleme: 24.11.2023 07:10

Mario Balotelli kaza yaptı! Hava yastıkları açıldı...

Mario Balotelli kaza yaptı! Hava yastıkları açıldı...

Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, geçtiğimiz günlerde İtalya'da dizinden ameliyat oldu süreci ülkesinde geçiriyor. Dün akşam arabasıyla Brescia şehrinde kaza yaptığı ortaya çıkan Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli geçtiğimiz günlerde dizinden ameliyat edilmişti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli'nin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün İtalya'da dizinden ameliyat edildiği bildirildi.

Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Başkan Murat Sancak ve başkan danışmanı Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yapan Mario Balotelli'ye "geçmiş olsun" dilekleri iletildi.

BALOTELLI ÜLKESİNDE KAZA YAPTI

Tedavi sürecini İtalya'da geçiren Mario Balotelli, Brescia şehrinde bir trafik kazası geçirdi. Polis yetkilisine dayandırılan iddiaya göre alkol muayenesine girmeyi reddeden Balotelli, ambulansla hastaneye götürüldü.

HAVA YASTIKLARI AÇILDI

Can kaybının yaşanmadığı kazada Balotelli'nin aracı ağır hasar alarak bütün hava yastıkları açıldı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde Milli Takım konusunda bir açıklama yapan Balotelli, "Kendimi hâlâ İtalya'nın en iyi forveti olarak görüyorum ve milli takıma geri dönmek istiyorum." demişti.

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Mario Balotelli kaza yaptı! Hava yastıkları açıldı...
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