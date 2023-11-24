Mario Balotelli İtalya'da trafik kazası geçirdi! İşte ilk görüntüler | Video

Geçtiğimiz günlerde İtalya'da dizinden ameliyat olan Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, dün akşam arabasıyla Brescia şehrinde kaza yaptı. Kaza sonrası alkol testine girmek istemeyen ve ambulansla hastaneye kaldırılan Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.