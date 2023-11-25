Fatih Tekke: "Tüm kulüpte bir rahatlık var"

Tekke, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Park'ta 4-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alınan skordan sonra değerlendirme yapmanın kolay olmadığını aktaran Tekke, "Maalesef bugün olumlu cümlem yok. Galatasaray'ı tebrik ederim. Maçın skoru farklı olabilirdi. Gol de atabilirdik ama daha fazla da yiyebilirdik. Maç, tamamen Galatasaray'ın kontrolünde geçti." dedi.

Fatih Tekke, yaklaşık 10 yıldır teknik direktörlük yaptığını belirterek, "9-10 yıldır bu işi yapmaya çalışıyorum. Şu ana kadar tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Geçen sene İstanbulspor ile kazandığımız şeylerin üzerine Alanya'ya geldik. Amacımız Alanyaspor'u olması gereken seviyeye getirmekti. Bunun için kendimce, ekibimle izin yapmadan çalışıyorum. Amacım takımlarımı düzenli hale getirmek. Bugün beni en çok üzen şey düzensizlikti. Neticesinde tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Burası bir ilçe takımı ama büyük işler yapmış bir takım. Amacımız kulübü daha kötü hale getirmek değil. Nasibimiz böyle oldu. Bu düzensizliği neden düzeltemediğimle ilgili bir değerlendirme yapacağım, düşüneceğim." diye konuştu.

Moralsiz olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Moralim çok iyi değil. Alanyaspor camiasından da özür dileriz. Pes etmek diye bir konum olmaz ama check edeceğim. Galatasaray'a burada yenilmek çok absürt bir durum değil ama aşırı düzensizlik beni üzdü. Göreve geldiğimiz 25 günde daha iyi olmadık. Kendim ve ekibimi başarısız değil çok başarısız buluyorum. Bunu check edeceğim." ifadelerini kullandı.