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Giriş Tarihi: 26.11.2023 15:55

Galatasaray'da gözler Manchester United maçına çevrildi

AA
Galatasaray’da gözler Manchester United maçına çevrildi

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında 29 Kasım Çarşamba günü sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında dün konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Manchester United müsabakası öncesi ilk antrenmanını yaptı. Kulübün açıklamasına göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. İdmanın kalan bölümünde çift kale maç oynandı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Manchester United maçının hazırlıklarına devam edecek.

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Galatasaray'da gözler Manchester United maçına çevrildi
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