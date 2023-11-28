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Giriş Tarihi: 28.11.2023 16:18 Son Güncelleme: 28.11.2023 16:30

Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap! "Algı ve manipülasyon yapıyorlar"

Fenerbahçe’den Galatasaray’a cevap! Algı ve manipülasyon yapıyorlar

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçından sonra hakem ve VAR kararları tartışma konusu oldu. Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci, bugün yaptığı resmi açıklamada Galatasaray'ın iddialarına yönelik cevap verdi.

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci, Galatasaray'ın açıklamalarından sonra resmi bir açıklama yaptı.

Ketenci, Galatasaray için "Sadece bir pozisyon üzerinden algı ve manipülasyon yapmaya çalışıyorlar" açıklamasını yaptı.

İŞTE AHMET KETENCİ'NİN AÇIKLAMASI

"Büyük Taraftarımız,

116 yıllık tarihi boyunca hakkını her zaman emek, fedakârlık ve büyük mücadelelerle almış Fenerbahçemiz, camiasıyla bir ve bütün olmuş şekilde hedeflerine yürüyor.

Futbol Takımımızın rakipleriyle sahada, Kulübümüzün temiz futbol ve adil rekabet talebiyle saha dışında verdiği mücadele, hepimizin malumudur.

Sahadaki oyunun ve gündemin her fırsatta sahanın dışına taşındığı, sistematik şekilde saldırılara maruz bırakıldığımız bu sezonda, Sarı Lacivertimiz bir kez daha hedefte.

Sezon başından itibaren maçlarımızda aleyhimize fahiş hatalar yapıldığı futbol kamuoyunun malumudur.

Oynadığımız son karşılaşmada ise rakibimiz VavaCars Fatih Karagümrük'ün yüzde yüz penaltısı verilmemiş; buna karşılık takımımızın da yüzde yüz penaltısının es geçildiği tartışılmaz bir gerçektir.

İlk defa bir maçımızda cereyan eden ve lehimize yaşanan fahiş hakem hatası ile ilgili hem VAR kayıtlarının açıklanmasını hem de daha evvel bir örneği olmamasına rağmen maçın tekrarını talep ettik.

Ancak, yıllarca Türk futbol severlerin aklından çıkmayacak fahiş ve trajikomik hakem hatalarından faydalanan ve haksızca elde ettiklerini hak sayanlar hiç aynaya bakmadan yine sahneye çıktılar.

Kamuoyundaki tüm aktörleri ile yangın çıkarmaktan geri durmayanlar, bu kez de, sadece BİR pozisyon üzerinden algı ve manipülasyon yapmaya çalışıyorlar.

Türk futbolu üzerine bunca şikayetlerine rağmen, yaptıkları açıklamalarda, bugün ortaya çıkan tablonun sorumluları olan TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) yönetimi ya da MHK (Merkez Hakem Kurulu) ile ilgili en ufak yaptırım talep etmeyenler görünen o ki aslında ortamdan gayet memnunlar.

Bizler biliyoruz ki; bu sadece bugün değil, her sezon kurgulanan; aktörleri ve senaryosu değişen, hedefi her zaman Fenerbahçe olan bir oyun...

Ancak bir kez daha vurgulamak isteriz ki; bu sezon, ezberledikleri ve tüm kamuoyuna da ezberlettikleri sezonlar gibi olmayacak,

Bu sezon Fenerbahçe Spor Kulübü, camiası ile birlikte oyunu bozmak için tüm gücüyle sonuna kadar mücadele edecek.

Değerli taraftarımız,

Fenerbahçe bir ve bütün olduğunda geri kalan her şey detaydan ibarettir.

Bu doğrultuda, tüm yaşananlar hususunda her şeyin farkında olma refleksinden vazgeçmeden, tribünde, sosyal medyada, deplasmanlarda ve Fenerbahçe'nin olduğu her yerde omuz omuza, bir ve bütün olacağımız bu mücadele de topyekün desteğinizi rica ederiz.

Bu sene tüm oyun ve algılara, Fenerbahçe camiası olarak tek yumruk olarak cevap vermeliyiz."

Ahmet Ketenci
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap! "Algı ve manipülasyon yapıyorlar"
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