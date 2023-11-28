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Giriş Tarihi: 28.11.2023 19:37

Galatasaray, Manchester United maçına hazır

AA
Galatasaray, Manchester United maçına hazır

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında yarın İngiliz temsilcisi Manchester United ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Manchester United müsabakasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Sakatlığı bulunan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez antrenmana katılmadı.

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Corendon Alanyaspor müsabakasında kadroya alınmayan Abdülkerim Bardakcı ise sahaya çıkarak kendini denedi. Abdülkerim'in Manchester United'a karşı oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek.

Çalışmayı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da izledi.

Galatasaray, Manchester United maçı hazırlıklarını tamamladı. RAMS Park'ta yarın yapılacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

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Galatasaray, Manchester United maçına hazır
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