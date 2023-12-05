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Giriş Tarihi: 5.12.2023 23:07

Alanyaspor, Kocaelispor'u tek golle geçti!

Alanyaspor, Kocaelispor’u tek golle geçti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü Jure Balkovec kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Corendon Alanyaspor, Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor'u 1-0 yendi ve bir üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Sisto'nun ara pasında ceza alanı sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Anderson'un dokunuşu kale direği dibinden auta gitti.

23. dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta Balkovec'in vuruşunda barajı aşan top sol üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0

51. dakikada Emre Nefiz'in ceza alanı dışından sert şutu kalecide kaldı.

65. dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan pasonda Anderson ceza alanı içi sağ çaprazından şutunda kaleci gole izin vermedi.

87. dakikada uzun pasta ceza alanı içinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunu kaleci kurtardı. Dönen topu Cordova tamamladı, kaleci bir kez daha gole engel oldu.

90. dakikada Oğuz Aydın'ın sol kanattan penaltı üzerine çevirdiği topu müsait pozisyondaki Cordova auta attı.

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Alanyaspor, Kocaelispor'u tek golle geçti!
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