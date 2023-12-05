Alanyaspor, Kocaelispor’u tek golle geçti!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Corendon Alanyaspor, Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor'u 1-0 yendi ve bir üst tura yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Sisto'nun ara pasında ceza alanı sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Anderson'un dokunuşu kale direği dibinden auta gitti.
23. dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta Balkovec'in vuruşunda barajı aşan top sol üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0
51. dakikada Emre Nefiz'in ceza alanı dışından sert şutu kalecide kaldı.
65. dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan pasonda Anderson ceza alanı içi sağ çaprazından şutunda kaleci gole izin vermedi.
87. dakikada uzun pasta ceza alanı içinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunu kaleci kurtardı. Dönen topu Cordova tamamladı, kaleci bir kez daha gole engel oldu.
90. dakikada Oğuz Aydın'ın sol kanattan penaltı üzerine çevirdiği topu müsait pozisyondaki Cordova auta attı.