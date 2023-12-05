Arda Güler’den Jude Bellingham’a cevap!

Golden Boy ödülüna layık görülen Jude Bellingham, Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullandı. Bellingham, "Arda Güler bir sonraki Golden Boy ödülünün sahibi olabilir. Bu konuda üç isim söyleyeceğim. Birincisi, bir fenomen olan Arda Güler, onu antrenmanlarda izliyoruz ve ondan çok memnunuz. Sonra Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaşım Jamie Bynoe-Gittens. Ve son olarak kardeşim Jobe." ifadelerini kullandı.

ARDA'DAN BELLINGHAM'A YANIT: SAHA DIŞINDA DAHA İYİ

Arda Güler, Jude Bellingham'ın kendisi hakkında övgü dolu sözler kullanmasının ardından İngiliz yıldıza yanıt verdi. Bellingham'ın sözleri karşısında duygulanan Arda Güler, "Topla oynarken bir dahi... Ama saha dışında da en az onun kadar iyi, hatta daha iyi." ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olduğu ilk günlerde Jude Bellingham ile birlikte vakit geçirdiği görüntüler dikkat çekmişti.