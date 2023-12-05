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Giriş Tarihi: 6.12.2023 00:11

Erdem Can: Oyuncularımın maça karşı tutumları ve sergiledikleri savaş muhteşemdi

Erdem Can: Oyuncularımın maça karşı tutumları ve sergiledikleri savaş muhteşemdi

Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, “Çok önemli eksiklerimiz olmasına rağmen Final-Four hedefiyle kurulmuş bir takıma karşı oynadık. Oyuncularımın maça karşı tutumları, sergiledikleri savaş muhteşemdi” dedi.

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 12'nci hafta karşılaşmasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 71-68 yenerek 6'ncı galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can açıklamalarda bulundu. Oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Can, "Büyük bir karakter ortaya koydular. Çok önemli eksiklerimiz olmasına rağmen Final-Four hedefiyle kurulmuş bir takıma karşı oynadık. Oyuncularımın maça karşı tutumları, sergiledikleri savaş muhteşemdi. Sezonun bu bölümüne kadar deplasman maçlarında ribaundlar kaybetmemizde etken olmuştu. Erkan Yılmaz bir sakatlık yaşadı. Omuz bölgesinde bir kırık var. Türk oyuncuların sorumluluk alması benim için çok önemli. Erten, Ercan ve Hollatz da bugün karakter gösterdi. Bu bir galibiyetten fazlası oldu" diye konuştu.

"EN BÜYÜK SIKINTIMIZ, RİBAUNDLARDAKİ KIRILMAMIZ OLUYORDU"

Karşılaşmanın son bölümünde ribaundlarda sağladıkları üstünlüğün galibiyette büyük rol oynadığını aktaran Erdem Can, "Rakibimizden 15 pozisyon daha fazla oynamış olduk. 5/29 gibi bir üçlük yüzdemiz olmasaydı maçı daha erken bitirebilirdik. Doğru basketbolu oynarken en büyük sıkıntımız, ribaundlardaki kırılmamız oluyordu. O kırılmalar da rotasyonlarda daha fazla oyunculara süre vermemizi sağlıyordu. Bugün ribaundlarda üstünlük kurunca oyuncularımızı da rotasyona götürebildik. Maçın son bölümünde hücum ve savunma anlamında çok iyi iş çıkardık" ifadelerini kullandı.
Sakat oyuncuların çok fazla olmasından dolayı birçok oyuncuyu farklı pozisyonlarda kullandığını belirten Can, "O kadar çok sakat olduktan sonra A, B, C planlarına gitmek zorundasınız. Birtakım taktiksel detayları konuşunca reaksiyon verebiliyorlar. Birtakım hazırlıklar yaptık. Oturu 1 gün önce takıma katıldı. Daum, Kızılyıldız maçından önce takıma katılmıştı. Oturu'yu 4 ve 5 numara, Daum'u 3 numarada kullandık. Çok güzel reaksiyon verdiler" şeklinde konuştu.

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Erdem Can: Oyuncularımın maça karşı tutumları ve sergiledikleri savaş muhteşemdi
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