TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Sivasspor deplasmanlarda iyi oynayan bir takım

Hakan Keleş, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Sivasspor maçının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

İyi bir gidişatı bu maçla taçlandırmak istediklerini aktaran Keleş, "Zor bir maç olacak. Çünkü Sivasspor, deplasmanlarda iyi oynayan bir takım. Kazanan taraf biz olmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bu noktada tek eksiğimiz seyircimiz. Onları da stadyuma bekliyoruz" dedi.

Keleş, taraftarın iyi sonuçlar aldıkça tribünleri dolduracağına inandığını anlattı. Transfer konusunda da boş durmadıklarını vurgulayan Keleş, "Şu anki konumumuzdan memnun değiliz. Çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli mevkilere takviyeler yapacağız" diye konuştu.