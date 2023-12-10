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Giriş Tarihi: 10.12.2023 16:45

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Hak edilmiş bir 3 puandı

AA
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Hak edilmiş bir 3 puandı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktör Fatih Tekke, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, maçın tamamının istedikleri gibi geçtiğini belirterek, "Yerleşmelerimizde sorunlar vardı ancak ön alan baskısında ve beraber hareket etmede de problemler yaşadık. 'Rakibimize çok pozisyon verdik.' diyemem fakat bu tip maçları daha dengeli ve doğru oynamalıydık. Ancak netice itibarıyla hak edilmiş bir 3 puandı." dedi.

Oyuncularının daha fazlasını istemeleri gerektiğini belirten Tekke, "Bizim açımızdan duygu zorlukları fazlaydı. Oyuncularım uzun süredir maç kazanamama duygusu olumsuz yansıyordu. Daha sert olmamız lazım. Daha fazla istememiz lazım. Galibiyet için Alanyaspor camiasını, oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu bizim için yeterli değil. Daha fazla istememiz lazım" diye konuştu.

Eski takımına karşı mücadele ettiklerinin hatırlatılması üzerine Tekke, şunları söyledi.

"İstanbulspor benim özelimde iyi günlerin, bazen zor günlerin geçtiği ama hep güzel anılarla hatırlayacağım bir yer. Hep de öyle kalacak. Kulüp içerisinde ilişkiler ağabey, kardeş gibiydi. Duygulu bir maçtı. Oğlum orada. İstanbulspor'a başarılar diliyorum. Onların da bu durumdan çıkmasını arzu ederim fakat futbol bu. Burada bizim de sorumlu olduğumuz bir camia var. Daha fazlasını istiyoruz. Geçen sene İstanbulspor'da çok değerli şeyler yaptık. Güzel karşılandık. Bütün oyuncular hemen hemen geldi. Ecmel başkanımız geldi. Bizim 'Aile takımımız.' dediğimiz takım ama bazen bu oyunda sevdiğiniz kişileri üzebiliyorsunuz. Biz yapmamız gerekeni yapıyoruz. İşimizin gereği bu. Onlara da başarılar diliyorum"

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Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Hak edilmiş bir 3 puandı
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