Cezanın nedeni Fenerbahçe!

Gördüğü sarı kartla kendini yakan Muslera’nın hakeme isyanının perde arkası ortaya çıktı: Nelsson'a penaltı verilince aklına Samet Akaydın'ın Karagümrük maçındaki pozisyonu gelen Uruguaylı kaleci, hakem Abdulkadir Bitigen'e, "Fenerbahçe'de aynısı devam diyorsunuz, burada penaltı" diyerek tepki gösterdi
G.Saray Kaptanı Fernando Muslera, Adana Demirspor maçında hakem Abdulkadir Bitigen'e, Nelsson'un penaltı kararı sonrasında itiraz edip sarı kart gördü ve Sivas'ta cezalı duruma düştü. İtirazın arkasında ise kaptanın aklına F.Bahçe-Karagümrük maçının gelmesi var. Benzer pozisyonda Samet Akaydın'ıneline gelen topta devam kararı çıkmıştı.
TÜRKÇE KONUŞUNCA KART ÇIKTI!
VAR'ın uyarısı sonucu monitörde Yusuf Sarı-Nelsson pozisyonunu inceledikten sonra beyaz noktayı gösteren Abdulkadir Bitigen'e takım kaptanı olarak itiraz eden Uruguaylı kaleci, "Fenerbahçe'deaynısı devamdiyorsunuz, burada penaltı" diyerek isyan etti. 12 yıldır Türkiye'de yaşayan Muslera'nın itirazını Türkçe dile getirdiği ve bu sözlerin saha kenarında duyulduğu öğrenildi.
KALE GÜNAY'A EMANET
Bu sezon 26 maçta forma giyen Fernando Muslera, bu karşılaşmaların tamamına ilk 11'de çıkarken sarı kart cezası nedeniyle Sivas deplasmanında kaleyi Günay Güvenç'e emanet edecek.
İKİ FARKLI KARAR
Nelsson'un ceza sahası içinde eliyle topa yaptığı müdahale sonrasında VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen Abdulkadir Bitigen, penaltı kararı vermişti. F.Bahçe'nin 2-1 kazandığı Karagümrük maçında ise Samet Akaydın'ın benzer pozisyonunda hakem devam kararı vermiş ve Karagümrük cephesi duruma tepki göstermişti.
FLORYA'DA ARA YOK
Sarı-kırmızılılar ara vermeden Kopenhag maçı hazırlıklarına başladı. Dün yağmur altında Florya'da yapılan çalışma, çift kale maçla sona erdi.