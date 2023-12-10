Cezanın nedeni Fenerbahçe!

G.Saray Kaptanı Fernando Muslera, Adana Demirspor maçında hakem Abdulkadir Bitigen'e, Nelsson'un penaltı kararı sonrasında itiraz edip sarı kart gördü ve Sivas'ta cezalı duruma düştü. İtirazın arkasında ise kaptanın aklına F.Bahçe-Karagümrük maçının gelmesi var.VAR'ın uyarısı sonucu monitörde Yusuf Sarı-Nelsson pozisyonunu inceledikten sonra beyaz noktayı gösteren Abdulkadir Bitigen'e takım kaptanı olarak itiraz eden Uruguaylı kaleci,diyerek isyan etti. 12 yıldır Türkiye'de yaşayan Muslera'nın itirazını Türkçe dile getirdiği ve bu sözlerin saha kenarında duyulduğu öğrenildi.Bu sezon 26 maçta forma giyen Fernando Muslera, bu karşılaşmaların tamamına ilk 11'de çıkarken sarı kart cezası nedeniyle Sivas deplasmanında kaleyi Günay Güvenç'e emanet edecek.Nelsson'un ceza sahası içinde eliyle topa yaptığı müdahale sonrasında VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen Abdulkadir Bitigen, penaltı kararı vermişti. F.Bahçe'nin 2-1 kazandığı Karagümrük maçında ise Samet Akaydın'ın benzer pozisyonunda hakem devam kararı vermiş ve Karagümrük cephesi duruma tepki göstermişti.Sarı-kırmızılılar ara vermeden Kopenhag maçı hazırlıklarına başladı. Dün yağmur altında Florya'da yapılan çalışma, çift kale maçla sona erdi.