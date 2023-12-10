Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cezanın nedeni Fenerbahçe!
Giriş Tarihi: 10.12.2023

Cezanın nedeni Fenerbahçe!

MEHMET ÖZCAN
Cezanın nedeni Fenerbahçe!

Gördüğü sarı kartla kendini yakan Muslera’nın hakeme isyanının perde arkası ortaya çıktı: Nelsson'a penaltı verilince aklına Samet Akaydın'ın Karagümrük maçındaki pozisyonu gelen Uruguaylı kaleci, hakem Abdulkadir Bitigen'e, "Fenerbahçe'de aynısı devam diyorsunuz, burada penaltı" diyerek tepki gösterdi

G.Saray Kaptanı Fernando Muslera, Adana Demirspor maçında hakem Abdulkadir Bitigen'e, Nelsson'un penaltı kararı sonrasında itiraz edip sarı kart gördü ve Sivas'ta cezalı duruma düştü. İtirazın arkasında ise kaptanın aklına F.Bahçe-Karagümrük maçının gelmesi var. Benzer pozisyonda Samet Akaydın'ın eline gelen topta devam kararı çıkmıştı.

TÜRKÇE KONUŞUNCA KART ÇIKTI!
VAR'ın uyarısı sonucu monitörde Yusuf Sarı-Nelsson pozisyonunu inceledikten sonra beyaz noktayı gösteren Abdulkadir Bitigen'e takım kaptanı olarak itiraz eden Uruguaylı kaleci, "Fenerbahçe'de aynısı devam diyorsunuz, burada penaltı" diyerek isyan etti. 12 yıldır Türkiye'de yaşayan Muslera'nın itirazını Türkçe dile getirdiği ve bu sözlerin saha kenarında duyulduğu öğrenildi.

KALE GÜNAY'A EMANET
Bu sezon 26 maçta forma giyen Fernando Muslera, bu karşılaşmaların tamamına ilk 11'de çıkarken sarı kart cezası nedeniyle Sivas deplasmanında kaleyi Günay Güvenç'e emanet edecek.

İKİ FARKLI KARAR
Nelsson'un ceza sahası içinde eliyle topa yaptığı müdahale sonrasında VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen Abdulkadir Bitigen, penaltı kararı vermişti. F.Bahçe'nin 2-1 kazandığı Karagümrük maçında ise Samet Akaydın'ın benzer pozisyonunda hakem devam kararı vermiş ve Karagümrük cephesi duruma tepki göstermişti.

FLORYA'DA ARA YOK
Sarı-kırmızılılar ara vermeden Kopenhag maçı hazırlıklarına başladı. Dün yağmur altında Florya'da yapılan çalışma, çift kale maçla sona erdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan başıboş köpek sorunu mesajı: Mutlaka çözüme kavuşturacağız!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Dünya bu haberi konuşuyor: Sunak ve Rutte sosyal medyanın diline düştü
Başkan Erdoğan: Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil…
Dışişleri Bakanı Fidan: ABD Gazze konusunda artık yalnız kaldı
Londra'da Gazze için on binlerce kişi toplandı! ABD'nin ateşkes vetosuna protesto
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ABD’li emekli Generalden Türkiye çağrısı
BUCM
Borsa yeni yıl rallisi yapacak mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Cezanın nedeni Fenerbahçe!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA