Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Okan Buruk: “Derbi maçının futbolseverleri tatmin etmediğinin farkındayım”
Giriş Tarihi: 25.12.2023 15:26

Okan Buruk: “Derbi maçının futbolseverleri tatmin etmediğinin farkındayım”

Okan Buruk: “Derbi maçının futbolseverleri tatmin etmediğinin farkındayım”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynanan derbi müsabakasının hücum organizasyonları açısında kısır geçtiğini söyleyerek, “Derbi maçının futbolseverleri tatmin etmediğinin farkındayım. Umarım final maçında güzel ve zevkli bir mücadele izlettirebiliriz” dedi.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde, 'yılın teknik direktörü' seçilen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Buruk, "Maç trafiğinin içerisinde böyle organizasyonlara da katılmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz 4 gün sonra da Fenerbahçe ile Süper Kupa finali oynayacağız. Dün oynanan maçın futbolseverleri tatmin etmediğinin farkındayız. Umarım final maçında güzel ve zevkli bir mücadele izlettirebiliriz. Tabii ki rakibimizi yenerek kupaya sahip olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa müsabakasının lig maçına göre daha az baskılı olacağına dikkat çeken Okan Buruk, "Her maça hazırlanırken ona göre hazırlanıyoruz. Oyuncu tercihlerimiz değişebilir ama rakibimize göre hazırlanmamız gerekiyor. Önceki maçta karşılaştığımız Karagümrük maçını baz alamayız. Derbi müsabakası yapıyoruz sonuçta. Bugüne dek bu tarz gerilimi yüksek maçlarda çok oynamış oyuncuları tercih etmeye çalıştık. Takım olarak istediklerimizi yapmaya çalıştık aslında. Ama sahaya çıkan iki takım oyuncuları da kendi performanslarının daha altında kaldılar diyebilirim. İki takım adına da hücum organizasyonlarının yetersiz olması bu maçın kısır geçmesine sebep oldu. Baskı altında oyuncular kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Biz takım olarak genel olarak rakibimize hiç kaleyi bulan şuta izin vermedik. Bu kapsamda savunma anlamında deplasmanda oynamamıza rağmen başarılı bir görüntü verdik diyebilirim. Süper Kupa maçı çok daha farklı bir havada geçecektir. Baskının daha az olduğu bir maç olacak. Hedefimiz iyi bir oyun ile Süper Kupa'yı kazanmak olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP Genel Başkanı Özel şehit cenazesinde yuhalandı: "Özgür dışarı" sloganları atıldı
Sosyal medya üzerinden Türk ordusuna hakaret eden kişi yakalandı
Market değil FETÖ yuvası
Sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hakkında skandal sözler... O şüpheli ve arkadaşı gözaltına alındı!
Şehit Kemal Aslan’ın babası: Demirtaş ve Kavala’ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'nin bildiri tavrına PKK medyasından tam destek! "Şimdiye kadar noter görevi görüyorlardı..."
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Terör örgütüne ağır bombardıman: Toplam 56 PKK'lı etkisiz hale getirildi
DEM bu kumarın sonunu bilmiyor mu?
Kahrolsun PKK, kahrolsun İsrail
ARKADAŞINA GÖNDER
Okan Buruk: “Derbi maçının futbolseverleri tatmin etmediğinin farkındayım”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA