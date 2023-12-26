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Giriş Tarihi: 26.12.2023 13:25

Trabzonspor'da 17 maçta 12 oyuncu fileleri havalandırdı

Trabzonspor’da 17 maçta 12 oyuncu fileleri havalandırdı

Trendyol Süper Lig'in 17 maçlık döneminde, Trabzonspor'da 12 futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 17 maçlık döneminde, Trabzonspor'da 12 futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Haftayı 1-1'lik RAMS Başakşehir beraberliğiyle kapatan bordo-mavili takımda Batista Mendy'in fileleri havalandırmasıyla gol atan oyuncu sayısı 12'ye yükseldi.

Karadeniz ekibinde, Onuachu 8 golle en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Bakasetas ve Trezeguet 4'er, Pepe, Visca, Enis Destan ve Bardhi 2'şer, Denswil, Benkovic, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir ve Mendy de 1'er gol attı.

Trabzonspor'un 9. haftada Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta ise Alanyasporlu futbolcu Fidan Aliti topu kendi kalesine gönderdi.

17 MAÇIN 4'ÜNDE GOL ATAMADI

Trabzonspor, ligde 17 maçlık dönemde 4 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi.

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0, ligin 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 yenildiği, ligin 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı, ligin 14. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmalarda gol atamadı.

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Trabzonspor'da 17 maçta 12 oyuncu fileleri havalandırdı
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