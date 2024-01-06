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Giriş Tarihi: 6.1.2024 21:15

Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü tek golle geçti

Samsunspor, Fatih Karagümrük’ü tek golle geçti

Süper Ligin 19'ncu haftasında Samsunspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında Samsunspor, evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek puanını 18'e çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

35'inci dakikada sol kanattan kazanılan korneri paslaşarak kullanan Samsunspor'da Emre Kılınç, altpas üzerine ortaladı. Kaleci Emre topu yumrukla uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

62'nci dakikada Mustafa Haluk Tan, sağ kanattan hızla ceza sahası içine girdi. Topu Emre Kılınç'a çevirmek isterken savunma araya girdi.

67'nci dakikada gelişen Karagümrük atağında Lasanga sol çaprazdan sert vurdu, top yandan auta çıktı.

77'nci dakikada Samsunspor'dan Soner'in arka direğe ortasında yükselen Ercan Kara'nın kafa vuruşu auta gitti.

84'üncü dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanattan çizgiye inen Fofana ortasını yaptı. Arka direkte yükeselen Ercan Kara'nın kafa vuruşunda top ağlarla bululuştu: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Samsunspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

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Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü tek golle geçti
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