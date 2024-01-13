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Giriş Tarihi: 13.1.2024 18:10

5 gollü maçta Başakşehir, Alanyaspor'u yıktı!

5 gollü maçta Başakşehir, Alanyaspor’u yıktı!

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Başakşehir, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Karşılaşma, Başakşehir'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Başakşehir, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Alanyaspor'da Sergio Cordova, henüz maçın 2. dakikasında Volkan Babacan'ın hatasını iyi değerlendirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Başakşehir'de Deniz Türüç, 35. dakikada beraberliği getiren golü kaydetti.

45+1. dakikada Krzysztof Piatek, Başakşehir'i 2-1 öne geçirirken ev sahibi ekip, 58. dakikada Joao Figueiredo ile bir gol daha buldu ve 3-1 öne geçti. Alanyaspor, 61. dakikada Richard ile farkı bire indirse de yetmedi. Başakşehir sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Çağdaş Atan'ın takımı Başakşehir, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Fatih Tekke'nin ekibi Alanyaspor ise 6 maç sonra mağlup oldu.

Alınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 26 yaptı. Alanyaspor ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Karagümrük deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Rizespor'u ağırlayacak.

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5 gollü maçta Başakşehir, Alanyaspor'u yıktı!
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