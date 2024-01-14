Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kupasını kazandı! Real Madrid, Barcelona’yı ezdi geçti...

REAL MADRİD KASASINI DOLDURDU

Mevcut anlaşma gereği Süper Kupa turnuvasına katılımdan dolayı Barcelona ve Real Madrid 2,8'er milyon avro, Atletico Madrid 1,7 milyon avro, Osasuna ise 750 bin avro almıştı.

Finale kalan iki takım 1'er milyon avro daha alırken, Real Madrid kupayı kazarak 2 milyon avroyu daha kasasına götürdü.

Diğer yandan her iki takımın teknik direktörleri Real Madrid'den Carlo Ancelotti ve Barcelona'dan Xavi Hernandez, kariyerlerinde 9. kez karşı karşıya geldi.

Bu zamana kadar iki teknik adam arasında 4'er galibiyetli eşitlik, bu karşılaşmadaki galibiyet sonrasında 5-4 Ancelotti lehine değişti.