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Giriş Tarihi: 15.1.2024 00:13 Son Güncelleme: 15.1.2024 00:15

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kupasını kazandı! Real Madrid, Barcelona'yı ezdi geçti...

AA
Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kupasını kazandı! Real Madrid, Barcelona’yı ezdi geçti...

Futbolda İspanya Süper Kupası'nı final maçında Barcelona'yı 4-1 mağlup eden Real Madrid kazandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarıda Real Madrid'in gollerini Vinicius Junior (Dk. 7, Dk.10 ve Dk. 39-penaltıdan), Barcelona'nın tek golünü ise Robert Lewandoski (Dk. 33) attı.

İkinci yarıya Barcelona daha atak başlasa da 64. dakikada Vinicius'un asisti sonrasında topu ağlara gönderen Rodrygo Goes'in golü ümitlerini suyu düşürdü.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Vinicius'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ronald Araujo, Barcelona'yı 10 kişi bıraktı.

Hat-trick yapan, 4. golün asistine imza atan ve rakibin 10 kişi kalmasını sağlayan Brezilyalı forvet Vinicius, 81. dakikada yerini Camavinga'ya bıraktı.

Bu arada Real Madrid'de sakatlıktan dönen milli futbolcu Arda Güler, final maçında yedek bekledi.

Arda, Real Madrid ile ilk kupasını kazandı.

SÜPER KUPA'YI BARCELONA 14, REAL MADRİD 13 KEZ KAZANDI

İspanya Süper Kupası'nı Barcelona, 14 kezle en çok kazanan kulüp olmaya devam ederken, aradaki farkı kapatan Real Madrid ise 13. kez bu kupayı kaldırdı.

İspanya'da Süper Kupa 2020 yılında formatını değiştirip "4'lü final" (Lig şampiyonu, lig ikincisi ve Kral Kupası finalistleri) olarak oynanmaya başlamış ve yapılan anlaşmayla Suudi Arabistan'a alınmıştı.

REAL MADRİD KASASINI DOLDURDU

Mevcut anlaşma gereği Süper Kupa turnuvasına katılımdan dolayı Barcelona ve Real Madrid 2,8'er milyon avro, Atletico Madrid 1,7 milyon avro, Osasuna ise 750 bin avro almıştı.

Finale kalan iki takım 1'er milyon avro daha alırken, Real Madrid kupayı kazarak 2 milyon avroyu daha kasasına götürdü.

Diğer yandan her iki takımın teknik direktörleri Real Madrid'den Carlo Ancelotti ve Barcelona'dan Xavi Hernandez, kariyerlerinde 9. kez karşı karşıya geldi.

Bu zamana kadar iki teknik adam arasında 4'er galibiyetli eşitlik, bu karşılaşmadaki galibiyet sonrasında 5-4 Ancelotti lehine değişti.

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Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kupasını kazandı! Real Madrid, Barcelona'yı ezdi geçti...
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