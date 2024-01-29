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Giriş Tarihi: 29.1.2024 13:19

Manchester United'da Rashford krizi

Manchester United’da Rashford krizi

Manchester United'ın F.A. Cup'ta Newport County ile oynadığı maçın kadrosuna Marcus Rashford alınmadı. Kulüpten yapılan açıklamada Rashford'ın hastalığı nedeniyle kadro olmadığı belirtilirken, yıldız futbolcunun Kuzey İrlanda'da bir gece kulübünde görüldüğü iddia edildi.

İngiltere FA Cup'ta Manchester United, Newport County deplasmanından galibiyetle döndü. Maçı 4-2 kazanan Erik ten Hag'ın ekibi, 5. tura yükseldi. Karşılaşma öncesinde Manchester United, Marcus Rashford'ın durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada Marcus Rashford'ın hasta olduğu ve bu nedenle maç kadrosuna alınmadığı belirtildi.

CEZA ALABİLİR
Athletic'te yer alan haberde ise Marcus Rashford'ın akademi oyuncularından biriyle Kuzey İrlanda'ya gittiği ve maçtan önce burada bir gece kulübünde görüldüğü belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde Marcus Rashford'ın para cezası alabileceği belirtildi. Rashford'ın antrenman kaçırmasından dolayı iki haftalık maaşının kesilebileceği ve bu tutarın 650 bin sterlin olduğu aktarıldı.

"BU BİZİM İÇ MESELEMİZ"
Geçtiğimiz yılın kasım ayında da Marcus Rasford, Manchester City ile oynanan derbinin ardından gece kulübüne gitmiş ve ceza almıştı. Erik ten Hag o dönem yaptığı açıklamada, "Her şeyi düzeltmek için çok motive. Onunla konuştum. Özür diledi ve konu kapandı. Bu bizim iç meselemiz" dedi.

Manchester United formasıyla bu sezon Marcus Rashford, 26 maçta süre aldı. Bu maçlarda 4 gol kaydeden 26 yaşındaki oyuncu, 6 assit kaydetti.

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Manchester United'da Rashford krizi
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