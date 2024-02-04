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Giriş Tarihi: 4.2.2024 21:38

Premier Lig'de haftanın maçında Arsenal, Liverpool'u 3 golle mağlup etti

AA
Premier Lig’de haftanın maçında Arsenal, Liverpool’u 3 golle mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-1 yendi.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmada Arsenal, 14. dakikada Bukayo Saka, 67. dakikada Gabriel Martinelli ve 90+2. dakikada Leandro Trossard'ın golleriyle galibiyete ulaştı.

Konuk takımın golünü, 45+3. dakikada Gabriel Magalhaes kendi kalesine attı. Liverpool'da Ibrahima Konate, 88. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Üst üste üçüncü galibiyetini alarak 49 puana çıkan Arsenal, ligde 15 hafta sonra kaybeden lider Liverpool ile arasındaki farkı 2 puana indirdi. Bu sonucun ardından iki maçı eksik 46 puanlı Manchester City için liderliği ele geçirme şansı doğdu.

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Premier Lig'de haftanın maçında Arsenal, Liverpool'u 3 golle mağlup etti
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